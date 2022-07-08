Сыктывкар, 8 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, на территории Коми запрещена продажа алкоголя, сообщает минсельхоз республики.

Pixabay.com Алкоголь

Ведомство отмечает, что ограничение не распространяется на рестораны и кафе.

Напомним, что в республике сегодня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности.

Как сообщало ИА REGNUM, В Карачаево-Черкесии запретили продажу спиртного по некоторым праздникам.