В Коми в День семьи, любви и верности запретили продажу алкоголя
Сыктывкар, 8 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, на территории Коми запрещена продажа алкоголя, сообщает минсельхоз республики.
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Алкоголь
Ведомство отмечает, что ограничение не распространяется на рестораны и кафе.
Напомним, что в республике сегодня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня семьи, любви и верности.
Как сообщало ИА REGNUM, В Карачаево-Черкесии запретили продажу спиртного по некоторым праздникам.