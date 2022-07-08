Москва, 8 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В той ситуации, которая сложилась в России, для сдерживания невозможно применять только методы мягкого регулирования — необходимы более точечные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев

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«Механизм сдерживания роста цен на социально значимые товары в текущей ситуации в большей степени должен регулироваться не с позиции налогообложения, — сказал Ахмадеев. — Например, в период пандемии 2020 года достаточно эффективно начал применяться механизм антимонопольного комплаенса — эффективного инструмента профилактики антиконкурентных соглашений».

По его словам, в текущей ситуации из-за изменения экономических связей, географических границ товарных рынков, невозможно применять только методы мягкого регулирования.

«Необходимы более точечные меры, — сказал Ахмадеев. — Поэтому территориальным органам ФАС России важно своевременно отслеживать и контролировать механизм ценообразования как на рынках социально значимых продовольственных товаров, так и оптового и розничного ритейла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, надо ли в РФ снижать НДС в отношении социально-значимых продуктов.