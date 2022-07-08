Тверь, , 10:27 — REGNUM Обвинение в покушении на убийство собственного сына 2008 года рождения предъявлено жителю Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 8 июля.

Следственный комитет Sledcom.ru

По версии следствия, 2 июля обвиняемый, 1967 года рождения, находясь по месту жительства в селе Деледино, в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать своему сыну убийством. Мальчик воспринял эти угрозы реально, и попытался выбежать из дома к соседям за помощью. Но добежать до соседей он не успел — на придомовой территории его догнал отец, повалил на землю и нанес несколько ударов ножом в область головы. Спас мальчика прохожий, который выбил нож из рук обвиняемого.

В настоящее время фигурант дела находится под стражей. Следователем устанавливаются все обстоятельства преступления.