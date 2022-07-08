На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
Джакарта, 8 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На «полях» министерского заседания G20 в Индонезии проходит встреча глав МИД России и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро.
Kremlin.ru
Сергей Лавров
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны на заседании министров иностранных дел G20 вместо обсуждения проблем в экономике, сбивались на оголтелую критику России.
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