Джакарта, 8 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На «полях» министерского заседания G20 в Индонезии проходит встреча глав МИД России и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны на заседании министров иностранных дел G20 вместо обсуждения проблем в экономике, сбивались на оголтелую критику России.

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