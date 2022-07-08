Москва, , 10:27 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала вынужденной мерой запрет для дипломатов из Великобритании посещать здание верхней палаты российского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

«Это вынужденная ответная мера, может, они там одумаются», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, Великобритании есть, чем заниматься, а они запрещают российским дипломатам посещать парламент.

«Это когда такое было? На это и есть дипломаты, чтобы налаживать диалог», — убеждена она.

Комитет Совфеда по регламенту принял решение запретить посещение здания верхней палаты парламента послу и другим дипломатам Великобритании в ответ на аналогичный шаг Лондона.

У комитета есть официально подтвержденная информация об ограничении возможности российского посла и сотрудникам посольства в Великобритании посещать здание парламента Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед не будет пускать в здание посла и дипломатов Великобритании