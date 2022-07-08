Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Некоммерческая организация «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» за победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», который проводится в рамках национального проекта «Образование», получила субсидию. Денежные средства будут направлены на создание медиа пространства «Pro Добро TV 41», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

ИА REGNUM Творческая молодежь

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В медиастудии будут обучать всех желающих, волонтеров и молодёжь, которые работают в соцсетях, занимаются фотографией, видеосъёмкой, написанием статей.

«Дальнейшая их практика будет заключаться в том, чтобы освещать на базе нашей медиастудии социальные проекты, которые реализуются добровольческими и некоммерческими организациями на территории региона. Дело в том, что согласно последним исследованиям Общественной палаты РФ, у нас в социальной сфере работает достаточно большое количество активных людей, которые реализуют очень хорошие проекты. Но, как правило, у этих организаций не хватает ресурсов для того, чтобы более подробно рассказать о той деятельности, которую они осуществляют: помощь людям с ограниченными возможности здоровья, организация досуга многодетных детей и семей с детьми-инвалидами, помощь пожилым гражданам», — рассказала руководитель АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

Для медиастудии уже подобрали помещение. В настоящее время закупается необходимое оборудование. Организаторы нашли специалистов, которые будут обучать участников проекта.

Планируется, что в медиастудии обучение будут проходить 20 человек. Набор участников начнется в середине августа.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальным проектам, у подрастающего поколения в России открываются широчайшие возможности для самореализации и творчества.