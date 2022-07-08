Москва, , 10:26 — REGNUM Одним из вариантов поддержки российского ритейла может быть дополнительное снижение ставки НДС в отношении социально-значимых продуктов до 5% на ограниченный период времени 1-2 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал обещания Минпромторга РФ рассмотреть инициативу ритейлеров о снижении НДС на ряд социально-значимых продуктов.

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«В отношении ряда социально значимых товаров действующее налоговое законодательство предусматривает применение пониженной ставки НДС в размере 10%, — напомнил Ахмадеев. — Речь идет о продовольственных товарах, к которым отнесены, в частности, мясо, молоко, яйцо, рыба, крупы, макаронные изделия, овощи, продукты детского и диабетического питания. Кроме того, пониженная ставка применяется в отношении товаров для детей, например детская одежда и обувь, детские кровати и матрасы, игрушки и т.д.»

Ахмадеев обратил внимание на то, что механизм косвенного взимания НДС устроен таким образом, что данный налог уплачивается налогоплательщиками на каждом этапе цепочки от производителя до конечного потребителя.

«Следовательно, право на применение пониженной 10% ставки налога в отношении ряда продовольственных и социально-значимых товаров получает как производитель, так и оптовое и розничное звено, — сказал он. — Одним из вариантов поддержки ритейла можно рассматривать дополнительное снижение ставки НДС в отношении социально-значимых продуктов до 5% на ограниченный период времени 1-2 года».

Вместе с тем экономист призвал не забывать, что это приведет к потерям доходов федерального бюджета, что, в свою очередь, повлияет на возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в краткосрочной перспективе в РФ будет наблюдаться тренд на снижение цен.

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