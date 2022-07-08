Гватемала, 8 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Гватемалы Франсиско Кома объявил об обязательном использовании защитных масок в открытых и закрытых помещениях в связи с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

По его словам, эта мера устанавливается независимо от эпидемиологического цвета каждого муниципалитета и отвечает необходимости сдерживания нынешней, пятой по счёту волны коронавируса.

В минздраве Гватемалы напомнили, что 84% госпитализированных пациентов не прошли вакцинацию от COVID-19, что во многих случаях привело к тяжёлому течению болезни или смерти.