Владикавказ, 8 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошел несчастный случай на воде. Упала в реку 30-летняя женщина. Её поиски ведутся уже четвертые сутки, сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

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По данным ведомства, инцидент произошел 4 июля в районе Куртатинского ущелья. Девушка упала в реку Фиагдон вблизи селения Гусара Алагирского района.

«На экстренном совещании в ОМВД России по Алагирскому району создана специальная рабочая группа по проведению поисковой операции. Полицейские совместно со спасателями обследуют русло и пойму реки Фиагдон, пешие группы ведут работу вдоль всей береговой линии», — говорится в сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Северной Осетии 27-летний мужчина упал в реку Фиагдон в Алагирском районе. Происшествие случилось в районе арт-объекта «Зеркальный барс» в Кадаргаванском каньоне.