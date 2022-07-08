Уфа, , 10:27 — REGNUM 14 медицинских работников выехали в Донбасс из Башкирии. Данную информацию подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Погрузка гуманитарной помощи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Сообщается, что из Уфы отправили в Донбасс 13-ю партию гуманитарной помощи. Так, для капитального ремонта Петровской школы № 22 имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова в Луганскую Народную Республику были отправлены 44 тонны стройматериалов. Кроме этого, в Донбасс была отправлена одна тонна бутилированной воды.

Отмечается, что в составе колонны также выехали автобусы министерства здравоохранения Башкирии и 14 медиков, которые едут в город Красный Луч для оказания первичной медицинской помощи местным жителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Донбасс из Башкирии отправились девять автомашин с 146 тоннами строительных материалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Уфы в Донбасс отправили очередной гуманитарный конвой