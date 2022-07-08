Москва, 8 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Украина и ранее имела возможность получать вооружения морским путем. Об этом 8 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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«Они и до этого (оставления ВС РФ острова Змеиный — ИА REGNUM) могли везти морским путем вооружение», — заявил эксперт.

Напомним, что российский гарнизон покинул остров Змеиный. При попытке высадиться на остров по группе солдат ВСУ был нанесён удар.