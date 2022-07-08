Денпасар, Индонезия, 8 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Европейскому союзу следует выработать реалистичный подход при урегулировании кризисной ситуации на Украине, указал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на острове Бали. Об этом сообщает 8 июля МИД Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Ван И отметил, что Китай поддерживает непреклонную стратегическую самостоятельность Евросоюза. Пекин намерен играть конструктивную роль при решении украинского вопроса, его позиция по-прежнему «объективна и справедлива».

«Мы выступаем за то, чтобы европейская сторона более активно играла координирующую роль и представила бы реалистичный, выполнимый проект [по урегулированию украинского кризиса]», — сказал глава китайского МИД.

Все усилия, которые предпринял Китай, направлены на восстановление мира и продвижение российско-украинских переговоров, добавил он. Ван И также заявил о необходимости полного устранения «подводных камней», ставших причиной конфликта.

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