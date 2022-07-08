Тюмень, 8 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Тюмени пригодны для купания лишь восемь водоёмов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Оперативный штаб Тюменской области Набережная Тюмени

Лишь восемь заключений об использовании водного объекта в целях рекреации выдано тюменскими эпидемиологами. При их выдаче учитывалось место расположения водоёма, наличие туалетов, раздевалок, организация сбора, качество воды.

Тюменцам разрешили купаться в озере Верхнем Кривом на базе отдыха «Верхний Бор», в пруду у санатория «Сибирь», в озере у Кулига парка на 32 км Ирбитского тракта, в озере Андреевском, озере Нижнем Кривом у «Серебряного бора», в озере Полушинского рядом с «Олимпийской ребячкой», и в озере Стнгуль в Ялуторовске.