Москва, 8 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Для ВС РФ сейчас первоочередная задача — выход к Николаеву и Одессе после разгрома ВСУ на Донбассе. Об этом 8 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Mil.ru ВС РФ

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«Первоочередной задачей сейчас является окончательный разгром района Донбасской дуги. После этого будут развернуты боевые действия на Николаевском и Одесском направлении, на юге, на севере будет решаться задача взятия Харькова», — заявил эксперт.

Поэтому сейчас необходимости держать на острове Змеином людей, выделять силы для ударов — нет. Необходимо решать задачи другого рода — туда подойдут сухопутные силы, пояснил Сивков.

Напомним, что российский гарнизон ушёл с острова Змеиный, но ВС РФ оставили остров под своим огневым контролем.