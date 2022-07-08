Москва, 8 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В сети появилась очередная подборка фото военных преступников, связанных с ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины). Лица около 2500 человек опубликованы на сайте НемеZида.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Как отмечается, в выборку вошли, как сотрудники, так и их близкие связи, прописанные по тем же юрадресам, а также лица, получавшие выплаты от ГУР и частей их прямого подчинения. При этом так нет людей сильно преклонного возраста и несовершеннолетних.

В ближайшее время также будет подробный рассказ о том, чем прославились эти преступники, их пороках в виде криминала и весёлых увлечений.

Напомним, что это уже вторая подборка выявленных украинских разведчиков. Есть и третья часть материалов, которую передали спецслужбам и Минобороны РФ, но она публиковаться не будет.