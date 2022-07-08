Лондон, , 10:19 — REGNUM После решения Европейского союза по газу, ставшего настоящим подарком для президента России Владимира Путина, киевский режим пришёл в ярость. Об этом 8 июля написал обозреватель британского издания Daily Express Энтони Ашкеназ.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее по итогам голосования в Европарламенте было принято решение о расширении таксономии ЕС, являющееся классификатором для определения имеющих возможность рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку проектов в энергетике, куда были внесены природный газ и атомная энергетика.

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в материале.

Также Ашкеназ уточнил, что киевский режим опасается, что желание Евросоюза развивать газовую и атомную энергетику будет на руку России, так как в результате Европа буде сильнее зависеть от российских энергоносителей.

Кроме того, автор публикации добавил, что включение в таксономию по требованию Германии газа, получающей треть его из России, говорит о том, что немецкая сторона может продолжать платить Москве за голубое топливо миллиарды.

В то же время, он отметил, что являющиеся противниками атомной энергетики Австрия и Люксембург заявили, что оспорят в суде результаты этого голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.