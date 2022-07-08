Южно-Сахалинск, 8 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Для увеличения количества рабочих мест на острове Сахалин создадут несколько индустриальных парков. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе совместного пресс-подхода с заместителем председателя правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалин

Новые рабочие места будут созданы за счёт индустриальных парков. На Сахалине уже приступили к строительству нефтегазового индустриального парка, который локализует важнейшие сервисы для «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3».

"Этот объект сегодня приобретает особую актуальность, так как некоторые иностранные участники выходят из проектов, на их место приходят российские и зарубежные партнёры <…> Сегодня у нас более 10 резидентов нефтегазового парка, и в ближайшие два-три года будут введены новые мощности», — отметил Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске реализуется проект агропромышленного парка, который нацелен переработку и длительное сохранение продукции сельского хозяйства.

«Резиденты создадут 15 тысяч новых рабочих мест <…> Они появятся в индустриальных парках, а также в проектах стройиндустрии. Мы уже вышли на показатель в 500 тысяч квадратных метров жилья. Строятся большое количество и социальных объектов. Сегодня побывали в новом корпусе 4-й поликлиники Южно-Сахалинска, сдать её должны к 1 сентября. В ближайшее время планируется заключить концессионные соглашения на строительство трёх поликлиник в областном центре и двух — в районах, а также нескольких объектов образования. В этом году закладываем пять новых гостиниц для развития сферы туризма», — рассказал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2022 года вступил в силу преференциальный налоговый режим для компаний, который реализуют проекты на Курильских островах.

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