Рязань, 8 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Три новых дошкольных учреждения построят в Рязанской области, сообщил 8 июля врио губернатора Павел Малков в социальных сетях.

Mos.ru Детский сад

Два детских сада возведут в Рязани у жилого комплекса «Метропарк», ещё один — в южной части Рыбного. В каждом обустроят игровые комнаты, помещения для занятий спортом и музыкой, медицинский кабинет и пищеблок. В общей сложности посещать новые дошкольные учреждения смогут 700 детей.

«Заявка на финансирование строительства одобрена на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер Марат Хуснуллин», — уточнил врио губернатора.

Проекты будут реализованы в 2024–2025 годах.