Вашингтон, 8 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Власти США будут ужесточать контроль над соблюдением санкционного режима против России со стороны других стран, заявил заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что в Вашингтоне собираются не только вводить новые антироссйские санкции, но и планируют расширять их. Чиновник подчеркнул, что США вместе со своими союзниками продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку, включая поставки вооружений.

Кроме того, по словам Джонса, американские санкции якобы уже оказывают влияние на экономику России и ее военно-промышленный комплекс. Заместитель помощника утверждает, что это воздействие связано с производством «некоторых систем вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает США прекратить практику введения односторонних санкций по любому поводу.