Анадырь, , 10:16 — REGNUM На Чукотке комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб распределила 100 тонн Берингово море, реки Майныян и Пильгын, где идёт основной промысел нерки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Рыбалка

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Всего в путину-2022 возможный объем вылова нерки составил 713 тонн, в резерве осталось 103 тонны нераспределенного объема для промышленного и любительского рыболовства. В Мейныпильгынской озерно-речной системе промысловики уже освоили 80% от выделенных объемов нерки. Это связано с рекордным подходом рыбы. Добыто 215 тонн рыбы, что в полтора раза больше, чем по итогам всей путины 2021 года.

«В связи с тем, что выделенный резерв по нерке был исчерпан, Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству увеличило объем разрешенной к добыче нерки в округе на 200 тонн. 100 тонн распределили», — сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Приморья уже выловили более 16 тыс. тонн крабов — механизм инвестиционных квот позволяет им увеличивать свой флот, размещая заказы на российских верфях.