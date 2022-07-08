Биробиджан, 8 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Чиновница, возглавлявшая отдел муниципальных закупок администрации Биробиджанского района в Еврейской АО, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Женщина приняла неоконченными работы у фирмы, в которой работала её дочь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Контракт

Читайте также: Директора кладбища в ЕАО отправили в СИЗО по подозрению во взяточничестве

Контракт с подрядчиком был заключён на 1,4 млн рублей. Деньги фирма получила в полном объёме, но условия договора не выполнила. В результате бюджету муниципалитета был причинён ущерб.

«Одним из мотивов, побудивших должностное лицо к заключению контракта с предприятием, явилось желание содействовать своей дочери, которая занимала в фирме различные должности», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии было возбуждено уголовное дело в отношении директора кладбища Биробиджана. Его подозревают в получении взяток.