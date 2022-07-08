Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Режим работы станции «зеленой» ветки Петербургского метрополитена «Зенит» на Крестовском острове временно изменят 9 июля из-за предстоящего матча «сине-бело-голубых» со «Спартаком» за Суперкубок, предупредили 8 июля в пресс-службе городской подземки.

Вестибюль станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в субботу, 9 июля, с 16:00 до 21:00 мск станция «Зенит» будет закрыта для входа и выхода пассажиров для обеспечения порядка.

«Просим заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в 19:00 на стадионе «Газпром Арена» состоится открытие нового российского футбольного сезона. В матче Olimpbet Суперкубок России встретятся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

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