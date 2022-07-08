Лавров: Россия не получила от Запада ответов на нелицеприятные вопросы
Денпасар, Индонезия, 8 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Ряд беспристрастных вопросов был задан представителям западных стран на министерской встрече G20, но ответов Россия не получила. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 8 июля журналистам.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров
По его словам, западные партнёры сбивались на оголтелую критику России из-за ситуации на Украине, но несмотря на это в рамках саммита состоялась полезная дискуссия, которая позволила задать им «очень нелицеприятные вопросы».
«Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах», — сказал Лавров.
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