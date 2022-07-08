Ульяновск, 8 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области добавят средства регионального бюджета на рекультивацию полигона твёрдых бытовых отходов возле села Красный Яр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

Из областной казны добавляется 20 млн рублей на софинансирование работ по рекультивации отработанного полигона ТБО возле села Красный Яр Чердаклинского района. В ближайшее время ожидается официальное подтверждение федеральных средств. К работа планируется приступить в 2022 году.

Напомним, что рекультивацию данного полигона ТБО планируется завершить в 2023 году. Данные работы будут проводиться за счёт средств федерального бюджета.

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Помимо этого, Ульяновская область планирует подать заявку на включение шести свалок в федеральный проект «Генеральная уборка», который стартует в 2023 году. Это свалки возле Сельдинского шоссе, у посёлка Мостотряд, Петрова оврага и Соловьёва оврага в Ульяновске, а также в Сенгилее и Барыше. На разработку проектов рекультивации из областного бюджета направлено 15 млн рублей, идёт подготовка к изыскательским работам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области предусмотрено 15 млн рублей на экологическую реабилитацию пяти водных объектов, в том числе трёх — в Димитровграде (двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Масленникова). Также будет расчищено русло реки Красная в Старомайнском районе и пруд в селе Большие Ключищи Ульяновского района.