Казань, 8 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии отказал в удовлетворении банкротного иска, поданного к крупнейшему российскому судостроителю — АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Производству по делу было прекращено. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Спор слушался с февраля 2022 года. Изначально в деле фигурировал долг в размере более 959 млн рублей, который постепенно снижался. Как следует из материалов дела, «в ходе рассмотрения заявления должником производилось погашение задолженности».

Судья в решении уточнил, что «с учетом частичного погашения долга, на момент рассмотрения настоящего заявления, размер не погашенной задолженности в части основного долга нулевой, что составляет менее установленного законодательством о банкротстве минимального размера не исполненных обязательств». Во введении наблюдения было отказано.

Напомним, истцом выступало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» из Санкт-Петербурга.