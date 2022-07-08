Лиссабон, 8 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Почти 700 пожарных борются с двумя пожарами в муниципалитетах Север-ду-Вога и Гуарда. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Georgia Emergency Management Agency Лесной пожар

Пожарным для борьбы с пожарами пришлось перекрыть автомагистраль. Отмечается также, что Португалия готовится к введению режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Пожар в Гуарде, примерно в 40 километрах от границы с испанской провинцией Саламанка, начавшийся около 14:00 по местному времени, привел к закрытию автомагистрали A23 в обоих направлениях. Службы гражданской обороны Португалии уточнили, что угрозы для населения нет.