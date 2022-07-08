Красноярск, 8 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Самыми свадебными месяцами в Красноярском крае в 2021 году стали июль и август. Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в Красноярскстате, в июле было зарегистрировано 2775 браков, в августе — 2355.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

Также богатыми на свадьбы стали июнь и сентябрь. В июне 2021 года в крае в брак вступили 2066 пар, в сентябре — 2072.

Всего за 2021 год в регионе было зарегистрировано 19 897 браков (в 2020 году — 16 195), из них 80,3% — в городской местности. Наибольшее число мужчин заключили брак в возрасте 25-34 лет (45,5%), женщин — в возрасте 20-29 лет (46,5%). 631 мужчина и 379 женщин вступили в брак в возрасте 60 лет и старше.

По данным статистиков, в прошлом году в Красноярском крае родилось 28 406 детей (14 678 мальчиков и 13 728 девочек). При этом у пар, состоящих в зарегистрированном браке, родилось 20 807 детей (73,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности.