Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году органами ЗАГС зарегистрировано 11,8 тыс. браков. На областной центр приходится 28,3% бракосочетаний, сообщает Оренбургстат.

Свадьба DigitalMarketingAgency

Популярными для свадьбы являются летние месяцы и начало осени. В 2021 году в июне зарегистрировано 11% от общего числа браков, июле — 12,6%, августе — 13,5%, сентябре – 10,7%. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае - 4,4%.

Наиболее распространенный возраст вступления в брак у женщин 20-24 года. Мужчина женятся зачастую в возрасте 23-27 лет.

В 2021 году в Оренбургской области родилось 18,1 тыс. детей. Пик рождаемости приходится на возрастную группу матерей от 24 до 33 лет.

Стоит отметить, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, издревле считающихся на Руси покровителями семьи и брака. Этот праздник отмечается с 2008 года, но официально установлен Указом президента России 28 июня 2022 года.