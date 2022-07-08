Киев, 8 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Бывший продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш уже пять дней не выходит на связь. Об этом 8 июля сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Музыкант ранее выступал с критикой политики Киева. Он выпустили песню «Позиция» с критикой украинского президента Владимира Зеленского.

Бардаш написал в социальных сетях, что на него «объявлена охота». По информации украинских СМИ, он покинул Украину, однако подтверждений этих данных пока нет.