Кишинёв, 8 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Молдавии в 2021 году составила 69,1 что ниже на 0,7 года, чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте Национального бюро статистики, опубликованного 7 июля на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что в целом этот показатель на 11,3 года ниже, чем в Евросоюзе. Средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин в республике составила 65,2 года, для женщин — 73,1 года.

«Снижение показателя в 2021 году во многом связано со значительным ростом общей смертности как мужчин, так и женщин, а также младенческой смертности», — говорится в отчёте.

Коэффициент смертности в 2021 году составил 17,4 умерших на 1000 жителей, в том числе мужчин — 17,1 промилле, женщин — 14,0 промилле.