Денвер, США, , 10:10 — REGNUM Лучшим генеральным менеджером сезона 2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан Джо Сакик из «Колорадо Эвеланш». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба лиги.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

На награду, помимо Сакика, претендовали Жюльен Брисбуа («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Сакик занимает должность генерального менеджера «Колорадо» с 2014 года. В сезоне 2021/22 команда выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Тампу» со счётом 4:2.

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