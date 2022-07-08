Денвер, США, 8 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Лучшим генеральным менеджером сезона 2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан Джо Сакик из «Колорадо Эвеланш». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

На награду, помимо Сакика, претендовали Жюльен Брисбуа («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Сакик занимает должность генерального менеджера «Колорадо» с 2014 года. В сезоне 2021/22 команда выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Тампу» со счётом 4:2.

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