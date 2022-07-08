Богота, , 10:10 — REGNUM Избранный президент Колумбии Густаво Петро, который вступит в должность 7 августа, пообещал запретить использование в стране для добычи нефти и газа метода гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Об этом 7 июля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Густаво Петро Arturo de La Barrera

Густаво Петро «В Колумбии не будет фрекинга».

Своим заявлением Петро отреагировал на критические высказывания в адрес Сусаны Мухамад, его кандидатуры на пост министра охраны окружающей среды. В них политические противники Петро назвали позицию Махамад причиной ускорения падения курса национальной валюты.

Ранее Мухамад в интервью телеканалу Caracol заявила, что новое правительство «запретит фрекинг и остановит действие лицензий на пилотные проекты», которые применяют этот разрушительный для экологии метод.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее двух горняков погибли при обвале в шахте возле города Мармато в центральной части Колумбии.

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