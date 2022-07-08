Лос-Анджелес, США, 8 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Актёр Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет. Соответствующая информация была опубликована в его аккаунте в Twitter.

Цитата из х/ф «Крестный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США Сантино «Сонни» Корлеоне (Джеймс Каан)

Как говорится в сообщении, артист умер ещё 6 июля 2022 года. Причину смерти близкие Каана не раскрыли.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Каан известен благодаря роли Сонни в первых двух частях «Крёстного отца». Актёр был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».