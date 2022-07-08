Уфа, 8 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Мужчину и женщину в Башкирии обвинили в покушении на убийство местной жительницы путем поджога. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожар в доме

Сообщается, что ночью 2 июля стражи порядка г. Салавата получили информацию о том, что горит садовый дом на улице Железнодорожная.

«После ликвидации пожара спасателями МЧС совместно с сотрудниками полиции под завалами дома в погребе обнаружена 49-летняя женщина с телесными повреждениями и термическими ожогами, которая госпитализирована», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, ночью с 1 на 2 июля компания распивала алкогольные напитки около костра на территории брошенного садового участка.

В материалах дела указано, что в ходе посиделок 32-летний обвиняемый заподозрил потерпевшую в краже его телефона.

Следователи считают, что обвиняемый совместно с 25-летней фигуранткой уголовного дела избили потерпевшую, заперли ее в подвале садового дома, дом подожгли и скрылись.

«Благодаря своевременной ликвидации пожара, извлечению потерпевшей из-под обломков, а также оказанию ей медицинской помощи, смерть женщины не наступила», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных ведомств оперативно задержали подозреваемых. Сейчас они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии иностранного гражданина обвинили в покушении на убийство мужчины.