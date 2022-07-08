Москва, , 12:28 — REGNUM Держать гарнизон на острове Змеиный не имело смысла ввиду опасности нанесения по нему ударов со стороны ВСУ. Об этом 8 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Неизв. художник. Маяк на острове Змеиный. 1896 Украина, Одесская область

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«Причина вывода гарнизона с острова Змеиный состоит в том, что ожидались массированные удары со стороны ВСУ, которые могли привести к жертвам среди военнослужащих российской армии», — заявил Сивков

По этой причине от острова отказались, объяснил эксперт.

«Смысла держать людей там не было» — заключил Сивков.

Напомним, что ранее ВС РФ вывели свои подразделения с острова Змеиный, находящегося в восточной части Черного моря.