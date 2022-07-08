Казань, 8 июля 2022, 10:08 — REGNUM Участие в международном форуме «АгроВолга-2022» в Казани 8 июля принимает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Масштабы впечатляют, сообщил он в социальных сетях.
Глава региона прибыл в Казань по личному приглашению президента Татарии Рустама Минниханова. В экспозиции участвуют более 420 компаний из 40 регионов РФ и зарубежья. Экспериментальными культурами засеяно свыше 10 гектаров земель, проходит выставка производителей сельскохозяйственной техники, представлены новейшие продукты и технологии по различным агронаправлениям.
Агровыставку посетили уже более тысячи специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России и стран Европы, Азии и Африки.