Казань, , 10:08 — REGNUM Участие в международном форуме «АгроВолга-2022» в Казани 8 июля принимает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Масштабы впечатляют, сообщил он в социальных сетях.

Казань Kazantravels.ru

Глава региона прибыл в Казань по личному приглашению президента Татарии Рустама Минниханова. В экспозиции участвуют более 420 компаний из 40 регионов РФ и зарубежья. Экспериментальными культурами засеяно свыше 10 гектаров земель, проходит выставка производителей сельскохозяйственной техники, представлены новейшие продукты и технологии по различным агронаправлениям.

«Республика является одним из лидеров сельскохозяйственного производства. Обновляется техника, все лучше становятся посевы, поля. Между нашими регионами много общего в плане развития животноводства и растениеводства, расширения пахотных земель, реализации инвестиционных проектов по производству мяса и молока. Я уверен в том, что выставка «АгроВолга-2022» станет хорошим стимулом для всех регионов России включиться в процессы, которые обеспечат продовольственную безопасность страны!» — считает Александр Богомаз.

Агровыставку посетили уже более тысячи специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России и стран Европы, Азии и Африки.