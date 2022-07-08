Ярославль, 8 июля 2022, 10:12 — REGNUM В Ярославле утром 8 июля прошла серия сообщений о минировании общественных зданий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так депутатов и аппарат Ярославской областной думы в Ярославле эвакуировали после подобного сообщения, рассказал заместитель председателя думы Антон Капралов.
Также об эвакуации объявили в зданиях торговых центров «Шоколад», «Флагман», офисного центра «Красный маяк», Ярославского автовокзала и ряде других. На местах работают сотрудники Росгвардии.