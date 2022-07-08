Ярославль, 8 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославле утром 8 июля прошла серия сообщений о минировании общественных зданий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Так депутатов и аппарат Ярославской областной думы в Ярославле эвакуировали после подобного сообщения, рассказал заместитель председателя думы Антон Капралов.

«Весь коллектив думы сейчас вышел на Советскую площадь, будем ждать когда приедут правоохранительные органы, проверят здание на предмет минирования. Но, уверен, что ничего они не найдут, потому что обычно всё-таки взрывают, а потом говорят, что было заминировано и кем», — сказал депутат.

Также об эвакуации объявили в зданиях торговых центров «Шоколад», «Флагман», офисного центра «Красный маяк», Ярославского автовокзала и ряде других. На местах работают сотрудники Росгвардии.