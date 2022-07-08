Москва, , 10:05 — REGNUM Видеозапись боевой работы инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на освобождённых от киевских боевиков территориях Харьковской области обнародовало 8 июля Минобороны России.

Саперы за работой Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сапёры инженерных подразделений ЦВО ведут на освобождённых территориях поиск неразорвавшихся во время боевых действий боеприпасов, а затем уничтожают их путём подрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что при отступлении украинские военные и члены неонацистских формирований бросают не только трофейное оружие, но и личные документы, шевроны и награды.