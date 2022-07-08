Минобороны России показало кадры работы сапёров ЦВО в Харьковской области
Москва, 8 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на освобождённых от киевских боевиков территориях Харьковской области обнародовало 8 июля Минобороны России.
Mil.ru
Саперы за работой
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сапёры инженерных подразделений ЦВО ведут на освобождённых территориях поиск неразорвавшихся во время боевых действий боеприпасов, а затем уничтожают их путём подрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что при отступлении украинские военные и члены неонацистских формирований бросают не только трофейное оружие, но и личные документы, шевроны и награды.