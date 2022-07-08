Тула, 8 июля 2022, 10:05 — REGNUM Тульские спасатели, выполнявшие задачи по оказанию помощи жителя Донецкой Народной Республики, вернулись в пункт постоянной дислокации 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области. На родине их встречали родные, друзья, коллеги.
Около сотни тульских спасателей обеспечивали население, проживающее в зоне проведения специальной военной операции, питьевой водой, оказывали медицинскую помощь. Также они проводили расчистку территории от завалов и взрывоопасных предметов.
Всего в период с 28 апреля на территории ДНР тульские спасатели вывезли более 88 тысяч кубометров мусора и обломков железобетонных конструкций, расчистили от завалов без малого 25 тысяч квадратных метров территории, обезвредили 6110 взрывоопасных предметов.