Тула, , 10:05 — REGNUM Тульские спасатели, выполнявшие задачи по оказанию помощи жителя Донецкой Народной Республики, вернулись в пункт постоянной дислокации 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области. На родине их встречали родные, друзья, коллеги.

Тульские спасатели вернулись из Донбасса Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области

Около сотни тульских спасателей обеспечивали население, проживающее в зоне проведения специальной военной операции, питьевой водой, оказывали медицинскую помощь. Также они проводили расчистку территории от завалов и взрывоопасных предметов.

«Сегодня мы приветствуем своих коллег вернувшихся из зоны проведения специальной операции. Вы достойно выполнили поставленные перед вами задачи по оказанию помощи населению Донецкой народной республики. Вам пришлось работать в непростых условиях, каждодневно рискуя своими жизнями ради жизней других», — сказал на церемонии встречи исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский.

Всего в период с 28 апреля на территории ДНР тульские спасатели вывезли более 88 тысяч кубометров мусора и обломков железобетонных конструкций, расчистили от завалов без малого 25 тысяч квадратных метров территории, обезвредили 6110 взрывоопасных предметов.