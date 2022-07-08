Москва, , 10:04 — REGNUM Комитет Совфеда по регламенту принял решение запретить посещение здания верхней палаты парламента послу и другим дипломатам Великобритании в ответ на аналогичный шаг Лондона, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Здание Совета Федерации Russiancouncil.ru

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Решение принято по итогам выступления председателей профильных комитетов Вячеслава Тимченко и Григория Карасина о решении руководства парламента Великобритании ограничить доступ официальным представителям РФ в Великобритании в здание парламента Великобритании.

У комитета есть официально подтвержденная информация об ограничении возможности российского посла и сотрудникам посольства в Великобритании посещать здание парламента Великобритании. Об этом сообщили официальные источники Великобритании со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин и спикером Палаты лордов.