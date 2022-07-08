Владивосток, 8 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Предприятия Приморья уже выловили более 16 тыс. тонн крабов — механизм инвестиционных квот позволяет им увеличивать свой флот, размещая заказы на российских верфях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) whatsinprague Крабы

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Добычу крабов осуществляют пять судов.

«Промысел камчатского, синего, стригуна опилио, ангулятуса, красного крабов ведется в Беринговом, Охотском и Японском морях. С начала года добыто 16,4 тыс. тонн, квоты освоены на 49%», — добавили специалисты.

В условиях санкций основной объем выловленного краба направляется на экспорт в Республику Корея и Китай.

В рамках инвестиционных квот восемь рыбопромышленных компаний Приморского края разместили заказы на строительство 19 краболовов на отечественных верфях. Объем инвестиций составляет более 41 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья направили в Госдуму РФ поправки к федеральному закону о рыболовстве, принятие которых позволит рыбопромышленным предприятиям, участвующим в программе инвестиционных квот, привлекать дополнительные финансовые ресурсы с помощью механизма лизинга.