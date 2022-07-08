Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в попытке убить своего 11-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Заключение под стражу ему избрал 21 июня Чкаловский райсуд. Срок действия такой меры пресечения определён до 17 августа. Но гражданин подал апелляцию. Однако облсуд отказался изменять постановление нижестоящего суда.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 18 июня в ходе бытового конфликта. Подростка госпитализировали.