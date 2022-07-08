Джакарта, 8 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Причиной энергетического кризиса в мире послужила авантюрная политика Запада, заявил 8 июля глава МИД России Сергей Лавров в ходе общения с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр рассказал, что энергетический кризис начался не сегодня, а стал результатом авантюрной политики Запада, в том числе и по ускорению «зелёного перехода». Он напомнил, что причины сложившейся ситуации уже указывал президент России Владимир Путин.

«По продовольственной и энергетической безопасности очень подробно в соответствии с теми разъяснениями, которые неоднократно давал президент Путин, показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале, и даже не в прошлом году», — сказал Лавров.