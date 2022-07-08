Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Директор Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, Джеймс Мюррей уходит в отставку. Об этом сообщил глава Белого дома Джозеф Байден. Документ опубликован на сайте администрации американского лидера 7 июля.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер напомнил, что Мюррей «сделал долгую и выдающуюся карьеру на федеральной и военной службе в течение трёх десятилетий, включая последние три года в качестве директора Секретной службы США».

«Джим воплощает в себе смысл служения и защищает семьи президентов США, как если бы они были частью его собственной семьи. Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье», — прокомментировал Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, Джеймс Мюррей занял пост главы Секретной службы США (USSS) в мае 2019 года. С его кандидатурой на эту должность тогдашний президент США Дональд Трамп определился 8 апреля. Ранее в тот же день глава Белого дома Рэндольфа Аллеса с поста главы USSS.