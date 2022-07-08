Пекин, , 09:59 — REGNUM Высокопоставленные китайские законодатели собрались 8 июля, чтобы обсудить законопроект и проект поправок к другому закону на заседании Совета председателей Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает агентство Синьхуа.

Сессия ВСНП Dong Fang

На заседании под председательством председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, были заслушаны доклады о пересмотре законопроекта о борьбе с телекоммуникационным и онлайн-мошенничеством, а также о проекте пересмотра Закона о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции. Участники встречи также обсудили соответствующие проекты.

Участники совещания отметили, что необходимо запросить больше мнений и рекомендаций по проекту закона и его пересмотру от всех сторон, с тем чтобы можно было соответствующим образом внести дальнейшие улучшения.