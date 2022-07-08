Законодатели Китая пересматривают закон о борьбе с онлайн-мошенничеством
Пекин, 8 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Высокопоставленные китайские законодатели собрались 8 июля, чтобы обсудить законопроект и проект поправок к другому закону на заседании Совета председателей Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает агентство Синьхуа.
На заседании под председательством председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, были заслушаны доклады о пересмотре законопроекта о борьбе с телекоммуникационным и онлайн-мошенничеством, а также о проекте пересмотра Закона о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции. Участники встречи также обсудили соответствующие проекты.
Участники совещания отметили, что необходимо запросить больше мнений и рекомендаций по проекту закона и его пересмотру от всех сторон, с тем чтобы можно было соответствующим образом внести дальнейшие улучшения.