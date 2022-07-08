Бухарест, 8 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указал о назначении Петрэ Дэа министром сельского хозяйства страны. Об этом 8 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, церемония вручения новоназначенному министру соответствующих документов и полномочий в ближайшее время пройдет в президентском дворце Котрочень в Бухаресте.

«Дэа способен вывести вверенную ему отрасль из глубокого кризиса», — заявил Йоханнис.

Напомним, министерство сельского хозяйства в Румынии традиционно считается одним из основных в системе кабмина страны. Румынский агропромышленный комплекс является приоритетом для выделения Еврокомиссией Бухаресту дополнительных финансовых средств.